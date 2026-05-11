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Palermo, in 4 mila per l’allenamento a porte aperte in vista play-off

L'allenamento, iniziato alle 18, è durato un'oretta circa ed è cominciato e finito allo stesso modo, con il saluto del tecnico Filippo Inzaghi e della squadra sotto la curva nord

A cura di Redazione Redazione
11 maggio 2026 20:23
Palermo, in 4 mila per l’allenamento a porte aperte in vista play-off -
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PALERMO (ITALPRESS) – In 4mila circa hanno accompagnato l’allenamento a porte aperte del Palermo allo stadio Renzo Barbera. Un momento voluto dalla società per consolidare il legame tra tifosi e squadra, ma non sono mancati sugli spalti alcuni momenti di tensione per l’organizzazione dell’appuntamento: i gruppi organizzati hanno infatti lasciato l’impianto dopo pochi minuti come segno di solidarietà nei confronti dei tifosi ai quali è stato negato l’accesso al Barbera, in quanto sprovvisti di registrazione.

L’allenamento, iniziato alle 18, è durato un’oretta circa ed è cominciato e finito allo stesso modo, con il saluto del tecnico Filippo Inzaghi e della squadra sotto la curva nord, unico settore aperto al pubblico: unico assente tra i giocatori Mattia Bani, che ha svolto un lavoro differenziato in palestra ma dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo nei prossimi giorni.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).

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