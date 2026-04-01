Palermo, i Carabinieri donano uova di Pasqua ai bimbi dello Zen

L'evento ha visto i Carabinieri della locale caserma scendere in strada al fianco dei rappresentanti dell'associazione, in un gesto che va oltre il semplice dono simbolico.

PALERMO (ITALPRESS) – Il quartiere Zen di Palermo ha vissuto un momento di grande emozione grazie all’iniziativa solidale che ha visto protagonisti i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri di Palermo e l’associazione “L’Albero della Vita”. In occasione delle festività pasquali, i militari e i volontari hanno attraversato il quartiere per consegnare le uova di Pasqua a tutti i bambini.

L’evento ha visto i Carabinieri della locale caserma scendere in strada al fianco dei rappresentanti dell’associazione, in un gesto che va oltre il semplice dono simbolico.

La distribuzione delle uova di pasqua ha voluto ribadire la presenza costante e rassicurante dello Stato, che si manifesta non solo nel presidio del territorio ma anche attraverso atti di vicinanza e supporto concreto alle famiglie e ai cittadini più piccoli. L’accoglienza entusiasta riservata ai militari della San Filippo Neri e ai volontari ha confermato l’importanza di fare rete per nutrire il senso di appartenenza e legalità.

“Portare un sorriso a ogni bambino del nostro quartiere è il modo migliore per onorare il nostro servizio”, hanno commentato i promotori dell’iniziativa, sottolineando come “la sinergia tra le forze dell’ordine e il tessuto associativo sia fondamentale per costruire percorsi di speranza e condivisione”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).