Palermo, ecco Strefezza: “Da subito innamorato del progetto, presto sarò al 100%”

PALERMO (ITALPRESS) – È stato il colpo più scoppiettante dell’estate rosanero: dai suoi piedi passano buona parte delle ambizioni di promozione del club. Gabriel Strefezza si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torretta: l’obiettivo è aiutar

PALERMO (ITALPRESS) – È stato il colpo più scoppiettante dell’estate rosanero: dai suoi piedi passano buona parte delle ambizioni di promozione del club. Gabriel Strefezza si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torretta: l’obiettivo è aiutare fin da subito il Palermo a costruire qualcosa di importante.

“Mi sono innamorato subito del progetto dopo aver parlato con Inzaghi e Osti – spiega, – Conoscevo già la piazza, i tifosi e la storia del club: quando mi hanno chiamato volevo venire subito, ho tanta voglia di fare bene e aiutare la squadra”. La sua estate, racconta l’italo-brasiliano, “è stata un po’ particolare, perché all’Olympiakos ero fuori rosa. Ora sto mettendo minuti nelle gambe e mi alleno al massimo per recuperare la forma migliore: tra poche settimane sarò al 100%”.

Per quanto riguarda l’ambientamento alla nuova realtà, sottolinea, “conoscevo molti dei miei attuali compagni: Vavassori non lo conoscevo, ma mi ha impressionato davvero tanto e sono sicuro che se continuerà così avrà una carriera davvero importante. I miei ex compagni che ho ritrovato qui mi hanno aiutato a inserirmi abbastanza velocemente già in Australia: questo è un bellissimo gruppo, mi sono trovato benissimo con tutti”.

Ai rosa Strefezza aveva anche segnato il primo gol in Serie B, nel 2018 con la Cremonese: “Volevo crossare e ho segnato”, ammette. L’approdo al Palermo chiude anche un cerchio rispetto al provino non superato nel 2015: “Avevo 18 anni, la mia prima avventura in Italia: ora sono di nuovo a Palermo e se Dio vuole quest’esperienza andrà bene”.

Il nuovo numero 7 rosanero chiude con un messaggio al pubblico: “Vedere 33mila tifosi allo stadio dopo Ferragosto mi ha colpito davvero tanto: abbiamo bisogno di loro, speriamo vengano al Barbera per divertirsi. Darò sempre il 100%: voglio fare tanti gol e tanti assist”.

-Foto xd8/Italpress-

(ITALPRESS).