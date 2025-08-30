Palermo, dall’Atalanta arriva il classe 2003 Samuel Giovane
A cura di Redazione
30 agosto 2025 18:38
PALERMO (ITALPRESS) – Samuel Giovane è un nuovo giocatore del Palermo. A renderlo noto è lo stesso club rosanero attraverso un comunicato col quale specifica che il jolly classe 2003 arriva dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
“A Samuel – conclude la nota – il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
