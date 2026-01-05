Palermo, code al pronto soccorso di Villa Sofia. Schifani convoca il manager

PALERMO (ITALPRESS) & Al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo, lunghe code con attese estenuanti per i pazienti. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha quindi deciso di convocare con urgenza il direttore generale dell&

PALERMO (ITALPRESS) – Al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo, lunghe code con attese estenuanti per i pazienti. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha quindi deciso di convocare con urgenza il direttore generale dell’azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”, Alessandro Mazzara (nella foto).

Secondo quanto apprende l’Italpress da fonti di Palazzo d’Orleans, il governatore ha fatto un richiamo forte nei confronti del manager dopo aver saputo dei disagi per l’utenza. Schifani avrebbe chiesto a Mazzara un report sulla situazione attuale e sui motivi che hanno portato a queste problematiche.

Inoltre il presidente della Regione si sarebbe riservato l’avvio di atti ispettivi, se necessario.

La decisione di Schifani potrebbe essere l’inizio di una serie di verifiche delle attività dei manager della sanità, a cominciare proprio dai controlli nei pronto soccorso. Anche al Policlinico di Palermo sarebbero emersi tempi lunghi di attesa.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).