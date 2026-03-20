Palermo Calcio e Populous insieme per il nuovo Renzo Barbera

Il Palermo ha compiuto nei giorni scorsi un passo significativo verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ha compiuto nei giorni scorsi un passo significativo verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, annunciando la conclusione della conferenza preliminare dei servizi, con il Comune di Palermo, relativa al progetto di ammodernamento dell’impianto. Si tratta di un passaggio tecnico-amministrativo fondamentale all’interno dell’iter che porterà alla trasformazione dello stadio in una struttura moderna e multifunzionale. La progettazione del nuovo impianto sarà affidata a Populous, studio internazionale specializzato nella realizzazione di infrastrutture sportive, che opererà attraverso la collaborazione tra il team di Populous Italia e l’headquarter EMEA. La società – si legge in una nota diffusa da Poulous – ha già fornito il proprio contributo tecnico e progettuale nell’ambito dello studio di fattibilità (DOCFAP). La conclusione di questa fase consente di confermare la fattibilità tecnica e amministrativa dell’intervento, elemento necessario per il riconoscimento del pubblico interesse dell’opera. Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalla conferenza decisoria, che costituirà un ulteriore snodo procedurale verso la realizzazione del progetto.

Il Palermo, intanto, prosegue nel frattempo il confronto con l’amministrazione comunale e con tutti gli stakeholder locali, con l’obiettivo di consegnare alla città e ai tifosi uno stadio moderno e di alto livello, in linea con le ambizioni di crescita del club. Tra gli obiettivi strategici vi è anche quello di rendere il Renzo Barbera una delle sedi candidate ad ospitare competizioni internazionali, a partire dal Campionato Europeo del 2032.

“L’esito positivo della conferenza preliminare sui servizi ha permesso al Palermo di riconfermare il proprio impegno a contribuire alla costruzione di uno stadio moderno e funzionale a beneficio dell’intera comunità”, ha detto Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo.

“Siamo orgogliosi di supportare la società e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, nonché un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un’icona nei giorni delle partite e un luogo vivo ogni giorn”, ha aggiunto Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).