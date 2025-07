Palermo, auto si incendia ed esplode in pieno giorno

PALERMO (IITALPRESS) & Un& si è incendiata ed è esplosa stamattina a Palermo, in via Arcoleo, una traversa di corso Calatafimi. Dai resti della vettura si tratterebbe di una Citroen. L& non ha causato feriti. Sul posto i vi

A cura di Redazione 20 luglio 2025 11:58

