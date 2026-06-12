Palermo, alla Clinica Villa Serena la Perineal Card per la prevenzione post-partum

PALERMO (ITALPRESS) – La Casa di Cura Villa Serena di Palermo compie un importante passo avanti nella tutela della salute femminile e nella medicina preventiva. La Clinica ha ufficialmente introdotto l’utilizzo della Perineal Card, un innovativo strumento

PALERMO (ITALPRESS) – La Casa di Cura Villa Serena di Palermo compie un importante passo avanti nella tutela della salute femminile e nella medicina preventiva. La Clinica ha ufficialmente introdotto l’utilizzo della Perineal Card, un innovativo strumento che verrà consegnato a tutte le pazienti dell’area ostetrica al momento della dimissione.

La Perineal Card è uno strumento clinico fondamentale promosso a livello nazionale dalla FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Il suo utilizzo sistematico permetterà agli specialisti della struttura di effettuare uno screening mirato e tempestivo. L’obiettivo principale è identificare le donne a maggior rischio di sviluppare: Alterazioni del pavimento pelvico; Forme di incontinenza urinaria nel periodo del post-partum. L’incontinenza urinaria e le disfunzioni perineali colpiscono una percentuale significativa di neomamme. Purtroppo, questa problematica rimane spesso sommersa a causa dell’imbarazzo o della mancanza di corretta informazione.

Grazie a questo nuovo protocollo, ogni paziente riceverà alla dimissione una valutazione personalizzata del proprio profilo di rischio. Insieme alla card, verranno fornite indicazioni chiare per l’accesso a percorsi di riabilitazione pelvica precoce, guidati interamente dalle ostetriche della struttura.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione vicine ai principi della Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza, rafforzando il ruolo di Villa Serena come punto di riferimento per l’ostetrica e la ginecologia a Palermo.

“L’introduzione della Perineal Card rappresenta una svolta nella continuità dell’assistenza post-parto – spiegano i responsabili del reparto di Ostetricia e Ginecologia della clinica -.Il nostro obiettivo non è solo assistere la donna durante il parto, ma proteggere il suo benessere a lungo termine. Identificare precocemente un danno perineale significa poter intervenire subito con la riabilitazione, migliorando drasticamente la qualità della vita delle neomamme ed evitando cronicizzazioni future”.

– Foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).