Palermo a caccia del riscatto contro la Juve Stabia, Inzaghi: “Monza archiviata, abbiamo un debito verso i tifosi”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, soffermandosi soprattutto sull'accoglienza ricevuta dai sostenitori rosanero al ritorno dalla Brianza

PALERMO (ITALPRESS) – Dimenticare Monza e concentrarsi solo sulla volontà di fare una grande prestazione con la Juve Stabia: questo il proposito di Filippo Inzaghi per la sfida di domani. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, soffermandosi soprattutto sull’accoglienza ricevuta dai sostenitori rosanero al ritorno dalla Brianza: “Ci dispiace per la gara di Monza, che ho già archiviato: dobbiamo essere bravi a ripartire e abbiamo una grande occasione per farlo. Sono contento di poter giocare subito, perché abbiamo un debito incredibile verso questa gente che ci ha accolto in quel modo: dovremo giocare come abbiamo sempre fatto in casa. Sono state le 19 partite che abbiamo fatto a portare i tifosi da noi dopo la sconfitta di sabato: dobbiamo continuare su questa strada anche nelle ultime otto gare, poi a fine stagione tireremo le somme”.

Contro le ‘vespe’ non ci saranno calcoli: l’unica cosa che occorre sono i 3 punti. “La classifica ci impone di fare una grande partita, così come il nostro stadio – spiega Inzaghi, – Rispetto alle prime tre ci mancano solo i punti, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. La nostra normalità deve essere vincere e portare a casa punti importanti, abbiamo il dovere di mantenere una classifica di alto livello: una sconfitta non può scalfire tutto ciò che abbiamo fatto”.

In merito all’avversario e alle scelte con cui lo affronterà, il tecnico evidenzia come “al posto di Ranocchia giocherà Blin, mentre ho dubbi tra Le Douaron e Johnsen e tra Vasic e Palumbo: pensiamo gara dopo gara, per adesso sono concentrato sulla Juve Stabia perché sarà una partita molto complicata. All’andata con loro abbiamo già pagato a caro prezzo: per vincere ci vorrà il miglior Palermo, metterò forze fresche ma senza stravolgere tutto”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).