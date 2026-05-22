Palazzo di Città illuminato di blu, "a supporto della giornata per i minori scomparsi"

L’iniziativa nasce dalla nota inviata dalla prefettura di Caltanissetta ai Comuni della provincia

Gela. La commissione consiliare servizi sociali e l’assessore Valeria Caci hanno accolto l’invito della prefettura di Caltanissetta per aderire alla “Giornata internazionale dei minori scomparsi”, prevista per il prossimo 25 maggio. Nel corso dell’incontro istituzionale, svoltosi alla presenza dei componenti della commissione e dell’assessore competente, è stata condivisa la volontà di partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla prefettura, finalizzata a richiamare l’attenzione pubblica sul fenomeno dei minori scomparsi e sull’importanza della prevenzione. Per l’occasione, lunedì 25 maggio alle ore 20 Palazzo di Città sarà illuminato di blu, colore simbolo dell’iniziativa internazionale dedicata ai bambini e ai ragazzi scomparsi. L’iniziativa nasce dalla nota inviata dalla prefettura di Caltanissetta ai Comuni della provincia, con cui si invitano le amministrazioni locali a promuovere momenti di sensibilizzazione e a illuminare i monumenti più rappresentativi dei rispettivi territori. “La tutela dei minori e la sensibilizzazione su temi così delicati rappresentano un dovere istituzionale e morale”, è stato sottolineato nel corso della riunione, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che coinvolge famiglie e comunità intere. L’illuminazione del Palazzo di Città vuole essere un segnale concreto di vicinanza e di partecipazione a una campagna che punta a diffondere la cultura della prevenzione e della protezione dei più giovani.