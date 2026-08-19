Ospedale, difficoltà anche per la vigilanza: turno notturno rimasto scoperto

È successo negli scorsi giorni, durante le ore notturne

Gela. Tra le criticità del nosocomio "Vittorio Emanuele", in queste settimane messe a nudo dalla mobilitazione lanciata dall'amministrazione comunale, capita anche che il turno di vigilanza per la guardiania rimanga scoperto. È successo negli scorsi giorni, durante le ore notturne. Un vuoto che è coinciso con momenti concitati, quelli dell'arrivo in ospedale di un sedicenne accoltellato sul lungomare e poi sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Decine di suoi coetanei si sono affollati davanti al pronto soccorso, favoriti appunto anche dall'assenza delle guardie giurate.