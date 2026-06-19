Ospedale, arrivano dirigenti medici di neurologia: Scuvera, "reparto ripartirà"

La normalità non appare proprio a portata di mano ma la nomina di tre dirigenti medici, per Scuvera, è un segnale benaugurante

Gela. In un presidio ospedaliero che è sempre più stretto nell'emergenza e con servizi ridotti al minimo, al pari del personale, arrivano tre dirigenti medici di neurologia che secondo il parlamentare Ars Salvatore Scuvera consentiranno di riattivare il servizio al "Vittorio Emanuele". "È ufficiale la notizia dell'approvazione delle graduatorie per tre posti di dirigente medico di neurologia. Una notizia che porta alla riapertura del reparto, chiuso da anni per carenza di personale medico specialista. Un risultato che arriva dopo mesi di interlocuzioni con la direzione generale dell'Asp di Caltanissetta, portate avanti su mia richiesta e in sinergia con la dirigenza proprio per affrontare questa criticità. Si sta lavorando e c'è ancora tanto da fare, ma il mio impegno in ambito sanitario, anche quello svolto in silenzio, continua: un altro punto per riportare l'ospedale "Vittorio Emanuele" verso la normalità è stato aggiunto", dice Scuvera. La normalità non appare proprio a portata di mano ma la nomina di dirigenti medici, per Scuvera, è un segnale benaugurante.