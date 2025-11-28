Ospedale, aree parcheggio inadeguate: "Si usi in concessione quello di Caposoprano"

La proposta degli azzurri

Gela. Da tempo, l'area parcheggio dell'ospedale Vittorio Emanuele si dimostra non adeguata, soprattutto per l'utenza e per i pazienti. Da Forza Italia locale arriva la proposta di valutare l'uso del vicino parcheggio di Caposoprano. "Forza Italia esprime forte preoccupazione per i continui e crescenti disagi che ogni giorno dipendenti, pazienti e utenti dell’ospedale “Vittorio Emanuele” sono costretti ad affrontare a causa della totale insufficienza di aree di parcheggio nelle immediate vicinanze della struttura sanitaria. La situazione, ormai cronica, genera rallentamenti, ritardi nei servizi, difficoltà per chi deve recarsi a visita o a effettuare esami urgenti, oltre a ripercussioni sul personale sanitario che spesso è costretto a lunghi giri alla ricerca di un posto auto, con inevitabili ricadute sull’organizzazione del lavoro e sulla serenità del servizio offerto alla cittadinanza. Riteniamo inaccettabile che un presidio ospedaliero che serve un bacino di utenti così vasto continui a soffrire di una carenza logistica tanto elementare quanto essenziale. Per queste ragioni, Forza Italia propone una soluzione immediata e attuabile: l’utilizzo in concessione del parcheggio Caposoprano, una struttura già esistente, vicina all’ospedale e in grado di garantire un numero significativo di posti auto. La concessione permetterebbe di alleviare rapidamente i disagi, offrendo uno spazio regolamentato, funzionale e sicuro sia ai lavoratori che ai cittadini. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale, all’Asp di Caltanissetta e agli enti competenti di avviare un confronto tecnico e amministrativo per valutare e concretizzare questa proposta, nell’interesse esclusivo della comunità gelese e del buon funzionamento dei servizi sanitari", fanno sapere i forzisti. Chiederanno un incontro sul tema. "Forza Italia chiederà un incontro con il management Asp per discutere della proposta", concludono.