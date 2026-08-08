Ospedale, anche sit-in delle guardie giurate: protesta si aggiunge alla mobilitazione per la sanità

La protesta dei lavoratori

Gela. Ritardi nei pagamenti e condizioni di lavoro che violano la normativa in materia. Le guardie giurate della società “New guard” che prestano servizio in ospedale terranno un sit-in di protesta, lunedì, davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”, come è stato comunicato dalla segreteria provinciale della Filcams-Cgil, retta da Nuccio Corallo. E' un preludio a un vero e proprio sciopero. La vertenza va avanti da mesi ma i ritardi delle retribuzioni proseguono e le condizioni pratiche di lavoro non sono affatto mutate. Il sit-in dei lavoratori si aggiunge al presidio permanente che l'amministrazione comunale, da dieci giorni, ha allestito davanti al nosocomio di Caposoprano, per chiedere un potenziamento dei servizi sanitari.