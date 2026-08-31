Orto Pasqualello, inaccessibile ai disabili? Di Stefano, "non è così, visitiamolo insieme"

La polemica sulla fruibilità dell'area riqualificata

Gela. L'orto Pasqualello riqualificato e ufficialmente aperto alla città ieri sera, “non è inaccessibile per i disabili”. Lo sottolinea il sindaco Terenziano Di Stefano, ritornando sulle critiche mosse proprio rispetto a questo tema. “Orto Pasquarello dispone di due accessi dedicati e pienamente fruibili dalle persone con disabilità. Il principale è proprio quello interessato dall’intervento e inaugurato ieri con il taglio del nastro. Gli archetti e i dissuasori presenti in quel punto non impediscono affatto l’accesso alle persone con disabilità, ma sono stati collocati esattamente per consentire e tutelare l’accessibilità, impedendo al contempo l’accesso indiscriminato dei veicoli all’interno dell’area. Si tratta, inoltre, di un accesso che deve necessariamente rimanere funzionale anche al passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi tecnici destinati agli interventi di manutenzione. È dunque evidente che la presenza di questi elementi non può essere interpretata come una barriera all’accessibilità. Esiste, inoltre, un secondo ingresso da via Dalmazia, sul lungomare, anch’esso funzionale all’accesso all’area. Per queste ragioni, parlare di una struttura che impedirebbe l’ingresso ai disabili significa diffondere una notizia priva di fondamento, creando un problema che nella realtà non esiste. Invito a visitare assieme orto Pasquarello e di verificarne gli accessi e di mostrare loro come l’area è stata realizzata, quali sono gli accessi e come l’intervento sia stato concepito anche e soprattutto per essere fruibile dalle persone con disabilità. La nostra amministrazione continuerà a lavorare per rendere Gela più accessibile, vivibile e inclusiva. Su questi temi non accettiamo strumentalizzazioni: parlano i fatti, e i fatti possono essere verificati da tutti”, spiega il sindaco in una nota.