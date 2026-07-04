Orto Pasqualello e orto Fontanelle, lavori volgono al termine: due aree che cambiano volto

Insieme alla riqualificazione di entrambe le aree, gli uffici comunali stanno monitorando l'avanzamento dei cantieri per le altre opere finanziate con fondi “Qualità abitare” e che vanno completate entro fine agosto

Gela. L'amministrazione comunale, nel programma estivo degli eventi, ha già previsto manifestazioni al loro interno. L'orto Pasqualello riqualificato e il nuovo palazzo della cultura nell'area dell'ex orto Fontanelle, si apprestano alla chiusura dei cantieri, finanziati con il programma Pnrr “Qualità abitare”. Manca poco e parallelamente saranno realizzate le attività concentrate sui reperti archeologici ritrovati, di notevole rilievo, nel corso degli scavi per i lavori. Sono comunque attività che andranno avanti, per l'area riaffiorata nell'orto Fontanelle e per la ricollocazione delle tombe arcaiche all'orto Pasqualello, indipendentemente dalla scadenza finale dei progetti Pnrr, che è fissata a fine agosto. L'amministrazione comunale punta, in questo modo, ad avere non solo le due aree riqualificate, entrambe a ridosso del fronte mare, ma anche a mettere le basi per due siti archeologici pienamente fruibili e visitabili da tutti. Insieme alla riqualificazione di entrambe le aree, gli uffici comunali stanno monitorando l'avanzamento dei cantieri per le altre opere finanziate con fondi “Qualità abitare” e che vanno completate entro fine agosto, come hanno più volte ribadito il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio.