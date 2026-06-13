Orto Fontanelle, verso l'apertura di palazzo della cultura: si passa a fornitura arredi

Tra i lavori che rispetteranno i tempi fissati, ci sono quelli in atto nell'area dell'orto Fontanelle, con la realizzazione di palazzo della cultura

Gela. Il mese di giugno è quello che segnerà, viste le scadenze ministeriali, il destino soprattutto dei cantieri in corso finanziati con fondi Pnrr, a partire da quelli del programma “Qualità abitare”. Tra i lavori che rispetteranno i tempi fissati, ci sono quelli in atto nell'area dell'orto Fontanelle, con la realizzazione di palazzo della cultura e di tutte le opere annesse. In municipio, si passa adesso alla fase di individuazione di una ditta specializzata che possa fornire arredi, materiali informatici e video e tutto il necessario per le finalità previste, in una struttura destinata a diventare un polo culturale. La fornitura avverrà sulla base di costi coperti con i fondi per il progetto. E' stato emesso il provvedimento per selezionare il fornitore. E' il passo probabilmente ulteriore verso l'apertura ufficiale. Nell'area riqualificata sono riaffiorati inoltre importanti reperti acheologici.