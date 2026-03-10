Orto fontanelle protagonista della giornata dei beni culturali siciliani

Organizzata in memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa si è svolta una visita guidata agli scavi di archeologia preventiva nell’area di Orto Fontanelle.

Gela. In occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani organizzata in memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa, la città di Gela apre le porte a uno dei cantieri archeologici più interessanti emersi negli ultimi mesi, dove sono in corso lavori collegati al progetto del futuro Palazzo della Cultura.I cantieri, finanziati principalmente attraverso il programma “Qualità dell’abitare” e sostenuti anche dai fondi del Pnrr, stanno confermando ancora una volta come il sottosuolo di Gela custodisca un patrimonio storico di grande valore.

Durante le attività di monitoraggio archeologico, sono emersi resti murari che potrebbero appartenere a un antico santuario o comunque a un luogo di culto di epoca arcaica.

La visita guidata rappresenta dunque un’occasione per cittadini e appassionati di storia di osservare da vicino i risultati degli scavi e comprendere il lavoro degli archeologi impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Ancora una volta, gli scavi confermano come Gela sia uno scrigno di testimonianze archeologiche, capace di restituire frammenti della sua storia millenaria e di trasformarli in risorse culturali e identitarie per il territorio.

All'evento hanno partecipato numerosi cittadini e i rappresentanti degli istituti superiori Eschilo e Majorana.