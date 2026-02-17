Oro Italia nell’inseguimento a squadre di Pattinaggio velocità

MILANO (ITALPRESS) - Arriva dal pattinaggio di velocità e dall'inseguimento a squadre, la 24a medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele M...

MILANO (ITALPRESS) - Arriva dal pattinaggio di velocità e dall'inseguimento a squadre, la 24a medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l'oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi ritrovati anche a inseguire gli Stati Uniti di sei decimi: esattamente com'era successo nel quarto di finale tra le due nazionali, però, Ghiotto e compagni si impongono sui rivali nella seconda metà di gara. Oro Italia col tempo di 3.39.20, argento agli Stati Uniti (3.43.71) e bronzo alla Cina, che ha sconfitto l'Olanda nella finale B. Salgono dunque a nove gli ori dell'Italia in questi Giochi.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS)