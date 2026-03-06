Orlando spara a zero, "Sincero bara e Mpa sostiene il sindaco di Mancuso": "Cosa dicono Pd e M5s?"

Per Orlando, le mosse degli autonomisti, anzitutto politiche, non combaciano con lo spirito del governo locale. Il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando non ferma l'azione di radicale contestazione, seppur in una sorta di traversata in solitaria

Gela. Nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, seppur in una sorta di traversata in solitaria, ha assunto le vesti di fronte politico fortemente critico. Il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando non ferma l'azione di radicale contestazione, senza trascurare neanche il suo stesso partito. Questa volta, non condivide la disamina condotta dal consigliere civico Davide Sincero, che ieri, come abbiamo riportato, ha toccato anche il tema dei rapporti con l'Mpa, senza ritenere gli autonomisti un'anomalia, a differenza di quanto invece ribadisce l'esponente dem, che chiama in causa proprio il consigliere civico, vicino al sindaco Terenziano Di Stefano. “Il consigliere Sincero non può barare al gioco, non è degno di lui. Non può sostenere che il sindaco ha scelto nel suo governo locale i rappresentanti di tutti i partiti e dei movimenti che lo hanno supportato da subito. Sa bene – dice Orlando - che le mie critiche vanno in tutt'altra direzione così come non può, riferendosi alla ruolo dell'Mpa, affermare con falsa ingenuità che non si capisce cosa sia cambiato rispetto a due anni fa”. Per Orlando, le mosse degli autonomisti, anzitutto politiche, non combaciano con lo spirito del governo locale. “L'Mpa non si è presentato alle elezioni con il proprio simbolo ma con una lista civica denominata “Autonomisti per Gela”. Non è, sul piano strettamente politico, la stessa cosa. Solo a elezione avvenuta e solo dopo aver incassato l'adesione del consigliere comunale Lucia Lupo, hanno costituito il gruppo Mpa. In occasione delle elezioni provinciali hanno fatto prevalere gli interessi di partito sostenendo il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, fortemente voluto dall'onorevole Michele Mancuso, oggi da tutti abbandonato – aggiunge Orlando - non è il caso di ricordare, incredibile ma vero, che l'avversario di Tesauro era proprio il sindaco Di Stefano. Il portavoce Mpa Rosario Caci, si è complimentato con il sindaco di Caltanissetta Tesauro per aver nominato come assessore della sua giunta un esponente dell'Mpa. Se per Sincero questi sono cambiamenti di poco conto, faccia pure. A mio giudizio, invece, ce n'è abbastanza per affermare che il patto con il sindaco e con tutta la maggioranza l'hanno rotto proprio loro, quelli dell'Mpa”. Ancora una volta, l'esponente dem non risparmia il carico pesante al suo partito e ai pentastellati del Movimento cinquestelle. “Posso anche capire e quasi giustificare la posizione di Sincero, rappresentante di una movimento civico. Non posso capire – conclude - quella del Pd e dei cinquestelle, in questo momento impegnati, a livello regionale e a livello nazionale, contro le scelte politiche del centrodestra. Cosa aspettano per far conoscere la loro opinione?”.