"Orgogliosi della scelta di Zangaloro", Una Buona Idea: "Siamo con gli imprenditori"

Il gruppo consiliare di "Una Buona Idea" sostiene la ripresa dell'attività di Zangaloro

Gela. Come abbiamo riferito, nonostante il rogo che danneggiò, tre mesi fa, il punto vendita ancor prima dell'inaugurazione, il gruppo Zangaloro ha scelto di non lasciare la città. L'attività, a Macchitella, partirà a breve. "Accogliamo con grande entusiasmo la decisione della famiglia Zangaloro di aprire il punto vendita e di non farsi intimorire. Il sindaco e la città tutta hanno dimostrato il pieno sostegno e la vicinanza alla famiglia degli imprenditori e ci riempie di orgoglio quando dicono che sono pronti a ripartire in una città bellissima. Bisogna sempre sostenere le nuove attività ed è compito delle istituzioni fargli sentire il proprio sostegno, Gela è nostra e la dobbiamo difendere", dicono i consiglieri comunali di "Una Buona Idea".