Ore febbrili in casa Gela, Lo Bianco al lavoro per trovare accordi con i calciatori

Entro domani occorre chiudere, giovedì costituire la nuova società e venerdì effettuare i bonifici. L'ex capitano Gambuzza torna in città. "Accordo trovato subito, il Gela resta nel mio cuore".

Gela. E’ una montagna altissima da scalare ma filtra un cauto, molto cauto, ottimismo. Perchè i calciatori stanno dimostrando buon senso e maturità venendo incontro alle esigenze della nuova futura compagine societaria del Gela. Sono ore febbrili e questa volta il dentro o fuori è davvero vicino. Da ieri pomeriggio il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco ha iniziato il lavoro di tessitura con i tesserati dalla attuale stagione ed in parte della scorsa. L’obiettivo è chiaro: contrarre il più possibile l’esposizione debitoria (che pare superi abbondantemente il mezzo milione di euro) e consentire al nuovo gruppo di chiudere tutte le vertenze aperte. Lavoro non semplice, anzi, complicatissimo. La rabbia e la delusione di chi non ha percepito 4-5 mensilità è ancora tanta ma meglio trovare una sintesi compromissoria piuttosto che non ottenere nulla.

Il percorso è tracciato. Entro domani occorre chiudere gli accordi. Giovedì costituire la nuova società e venerdì procedere con i bonifici per saldare tutte le mensilità ai giocatori. Tre passaggi fondamentali per fare rinascere il Gela ed evitare il fallimento sportivo.

Intanto oggi si è rivisto a Gela l’ex capitano Raffaele Gambuzza, oggi a Vasto. “Ho incontrato Maurizio Melfa ed abbiamo trovato l’accordo con una stretta di mano – ha detto – non avrei mai permesso che il Gela rischiasse di scomparire. Anzi, ho chiamato altri miei ex compagni di Eccellenza per convincerli a trovare un accordo. Lo faccio con piacere perché sono legato a questi colori ed a questa città. Mi auguro che tutto venga presto superato”.

E si, perché oltre i tesserati di quest’anno altre pendenze dovevano essere sanate con i vari Gambuzza, Cocimano, Maydana, Agudjak, Zappalà, Cacciola ed altri. Indiscrezioni parlano di accordi trovati (non con tutti). Non resta che attendere le prossime ore.