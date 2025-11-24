Ordine dei Biologi della Sicilia “Prendiamo le distanze dalle parole di D’Anna su Pitzalis”

PALERMO (ITALPRESS) & L& dei Biologi della Sicilia esprime una ferma presa di distanza dalle recenti dichiarazioni rese a titolo personale dal Senatore Vincenzo D& Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biolog

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ordine dei Biologi della Sicilia esprime una ferma presa di distanza dalle recenti dichiarazioni rese a titolo personale dal Senatore Vincenzo D’Anna, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) sul sito istituzionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) rivolte a Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un brutto episodio di violenza dopo essere stata bruciata dal marito. D’anna è stato protagonista di un post infelice: “Perché c’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie” e successivamente è intervenuto sostenendo di essere stato frainteso.

“La decisione del Presidente D’Anna di emettere un comunicato ufficiale, e pubblicare la propria posizione sui canali della Federazione, ha conferito a questa triste vicenda un carattere istituzionale, coinvolgendo l’intera comunità professionale e rendendo necessario un intervento chiaro e tempestivo da parte dell’Ordine dei Biologi della Sicilia” si legge nella nota. Nel documento ufficiale, firmato dai Consiglieri del Direttivo, dal Collegio dei Revisori e dal Consigliere FNOB Diego Virgone, viene ribadito che “non è possibile tacere” di fronte a parole che possono essere interpretate come offensive o lesive della dignità delle donne. Una presa di posizione ispirata, in modo metaforico e civile, alle parole di don Peppe Diana: ‘Per amore del mio popolo non tacerò’. Con quello stesso spirito, l’Ordine siciliano afferma “di voler tutelare la professione, la dignità della persona e i valori fondamentali del rispetto”. Il testo sottolinea inoltre la responsabilità che ricade su chi ricopre ruoli di rappresentanza: “le parole, si ricorda, hanno un impatto profondo e possono curare o ferire, costruire o distruggere”.

L’Ordine ribadisce che nella propria governance il rispetto verso le donne costituisce un valore imprescindibile, che guida ogni scelta e ogni forma di comunicazione. L’appello conclusivo invita a una riflessione collettiva sull’uso del linguaggio, affinché esso sia sempre strumento di tutela, dialogo costruttivo e promozione della dignità umana. “L’Ordine dei Biologi della Sicilia conferma così il proprio impegno a difesa della vita, della dignità e di una cultura professionale fondata sul rispetto, rinnovando la volontà di rappresentare con responsabilità e serietà l’intera comunità dei biologi siciliani” conclude la nota.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).