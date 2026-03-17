Optima Italia, dalla Liguria confronto con sindaci su energia e digitale

GENOVA (ITALPRESS) - Gestire la complessità della doppia transizione, energetica e digitale. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto, alla Terrazza Colombo di Genova, un forum istituzionale p...

GENOVA (ITALPRESS) - Gestire la complessità della doppia transizione, energetica e digitale. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto, alla Terrazza Colombo di Genova, un forum istituzionale per presentare i servizi di Optima Italia al territorio ligure. L'iniziativa che si colloca nell'ambito di un programma strutturato di incontri con le amministrazioni locali, ha riunito circa quaranta sindaci provenienti da tutto il territorio regionale, insieme a rappresentanti delle istituzioni parlamentari e della governance regionale. Il forum di Optima Italia si inscrive in un contesto di crescente pressione sulle amministrazioni locali - in particolare sui comuni di piccole e medie dimensioni - chiamate a gestire la complessità della doppia transizione, in condizioni di risorse limitate e competenze tecniche spesso insufficienti. Il confronto ha affrontato con rigore le tre dimensioni abilitanti dello sviluppo territoriale: efficienza energetica, infrastrutture di connettività e servizi digitali integrati per la Pubblica Amministrazione. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la cui presenza ha segnalato il riconoscimento istituzionale del tema come priorità nell'agenda di sviluppo regionale. Al dibattito sono intervenuti l'onorevole Luca Pastorino, membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati e sindaco di Bogliasco, e Ilaria Cavo, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera - interlocutori di riferimento per le politiche nazionali su infrastrutture digitali e sviluppo industriale. A chiudere i lavori il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. La composizione della platea - quaranta sindaci, parlamentari nazionali, vertici regionali e management di un operatore di servizi integrati - ha configurato un ecosistema di dialogo multilivello, capace di produrre indirizzi operativi immediatamente trasferibili alla governance locale.

Nel corso del forum, l'Amministratore Delegato Marco Realfonzo ha illustrato il posizionamento strategico di Optima Italia come operatore integrato nei tre assi portanti della modernizzazione del Paese: energia, telecomunicazioni e servizi digitali. La proposta di valore dell'azienda si distingue per un approccio orientato alla funzione di advisor di sistema - non alla mera fornitura di prodotti - con l'obiettivo di supportare le amministrazioni locali nell'ottimizzazione dei contratti di fornitura, nella riduzione delle inefficienze gestionali e nell'adozione di soluzioni integrate ad alto impatto sull'efficienza operativa.

"Optima Italia - afferma Marco Realfonzo, Amministratore Delegato, Optima Italia - opera nei tre ambiti fondamentali su cui si gioca la modernizzazione del Paese: energia, telecomunicazioni e servizi digitali. La vera sfida non è produrre energia o inventare nuove tecnologie, ma renderle accessibili in modo efficiente, semplice e conveniente. Ogni euro risparmiato sui contratti energetici o di telecomunicazione è un euro in più per servizi sociali, scuole e infrastrutture. Il nostro obiettivo è diventare un advisor di sistema per le pubbliche amministrazioni locali: non vendiamo prodotti, ma offriamo analisi oggettive e trasparenza di mercato. Pubblico e privato non sono in contrapposizione: il progresso nasce da una collaborazione chiara e costruttiva". Il Direttore Marketing Umberto D'Oriano ha presentato la metodologia operativa adottata dall'azienda, articolata in tre fasi sequenziali: una fase diagnostica di audit delle forniture esistenti in ambito energetico e delle telecomunicazioni; una fase analitica di identificazione delle inefficienze contrattuali e gestionali; e una fase propositiva di delivery di soluzioni integrate, calibrate sulle specificità dimensionali e funzionali di ciascuna amministrazione. L'approccio si fonda sulla trasparenza di mercato come leva di governance: l'obiettivo non è sostituire la capacità decisionale delle amministrazioni - che mantengono piena autonomia nelle scelte contrattuali nel rispetto dei vincoli normativi e delle procedure di evidenza pubblica - bensì dotarle di una base informativa robusta per orientarsi in un mercato dei servizi pubblici di crescente complessità. La dimensione sistemica dell'iniziativa risiede nella sua scalabilità: il modello presentato a Genova è stato concepito come blueprint replicabile su scala nazionale. Il risparmio generato dall'efficientamento dei contratti energetici e delle telecomunicazioni si traduce direttamente in capacità di spesa aggiuntiva per servizi alla cittadinanza, infrastrutture scolastiche e investimenti locali - configurando un circolo virtuoso tra efficienza amministrativa e qualità della vita nei territori.

-foto Philia Associates -

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