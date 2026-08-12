Opposizione, "va bene impegni Asp ma aspettiamo numeri e tempi certi"

Dall'opposizione ottimismo ma si attendono riscontri concreti

Gela. I consiglieri comunali di opposizione che hanno accettato l'invito del sindaco Terenziano Di Stefano, partecipando al tavolo odierno in sede Asp, accolgono gli impegni assunti dal management dell'azienda sanitaria ma a loro volta attendono un rafforzamento concreto del presidio ospedaliero locale. "I dirigenti dell’Asp hanno manifestato la volontà di sbloccare il reclutamento di medici e infermieri, anche attraverso strumenti diversi rispetto ai precedenti bandi e avvisi che, in molti casi, non hanno prodotto i risultati sperati. Tra le soluzioni prospettate, lo scorrimento delle graduatorie attive presso altre aziende sanitarie e ospedaliere regionali e accordi con le Università e la rete formativa per favorire l’arrivo a Gela di nuovi medici e specializzandi. È stata inoltre confermata la disponibilità dei 160 milioni di euro destinati alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ospedale di Gela,un passaggio importante per il futuro della sanità del territorio. Come gruppo di opposizione prendiamo atto positivamente degli impegni assunti durante l’incontro, soprattutto rispetto alla necessità di rafforzare gli organici. Adesso, però, attendiamo dati concreti: numeri sulle assunzioni, tempi definiti, personale effettivamente destinato a Gela e reparti che potranno essere realmente potenziati. Continueremo quindi a esercitare il nostro ruolo di controllo e di vigilanza, verificando che agli impegni annunciati seguano provvedimenti effettivi e risultati tangibili. Sulla salute dei cittadini non possono esserci divisioni politiche. Siamo pronti a riconoscere ogni passo avanti, ma è necessario che gli impegni presi si traducano rapidamente in fatti concreti. Gela ha bisogno di medici, infermieri e servizi sanitari pienamente funzionanti", fanno sapere.