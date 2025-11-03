Opposizione in aula su sicurezza, servizio idrico e decoro: amministrazione, "massima attenzione"

L'opposizione ha proposto diverse interrogazioni

Gela. La sicurezza in città, davanti alle immagini degli ultimi accadimenti verificatisi, ma anche il servizio idrico, sono stati tra i temi che gli esponenti di opposizione hanno portato in aula, durante il question time serale. Il consigliere comunale FdI Sara Cavallo ha soffermato l'attenzione sulla vicenda sicurezza e su quella dei disagi idrici, con interrogazioni legate a fatti risalenti a settembre. Chiaramente, i temi riscontrati continuano a essere oggetto di disamina. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto precisare che sulla sicurezza urbana “c'è una fortissima attenzione da parte delle forze dell'ordine e della procura”. Cavallo ha insistito prevalentemente sul disagio giovanile e sulla necessità di creare alternative. Anche rispetto al servizio idrico, Di Stefano ha riferito che l'attesa è soprattutto per la chiusura definitiva degli interventi sulla condotta San Leo, che dovrebbero assicurare una continuità maggiore nell'erogazione, senza disservizi continui. Di Stefano, peraltro, da poco è stato eletto alla presidenza dell'Assemblea territoriale idrica. Cavallo ha però voluto ricordare che ancora troppo spesso interi quartieri si ritrovano, dall'oggi al domani, senza afflusso idrico. Sul decoro si è soffermata il consigliere della Lega Antonella Di Benedetto, che ha passato in rassegna situazioni critiche come quella del parcheggio Caposoprano e di piazza Antonietta Aldisio, punti per i quali l'amministrazione comunale sta predisponendo interventi ulteriori, come indicato dal sindaco e dal suo vice, Giuseppe Fava. Non è escluso neanche l'affidamento di aree verdi e spazi pubblici a privati o associazioni che si facciano carico delle manutenzioni. L'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio ha infine escluso difformità particolari rispetto alla riqualificazione di via Porta Vittoria, indicata in una delle interrogazioni della meloniana Cavallo.

In foto i consiglieri comunali di opposizione Cavallo e Di Benedetto