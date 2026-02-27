Quotidiano di Gela

Operazione antidroga “Smoke Corner” a Ravenna, 14 arresti

RAVENNA (ITALPRESS) - La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un'operazione di polizia giudiziaria, denominata "Smoke Corner", diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupe...

A cura di Redazione Redazione
27 febbraio 2026 07:15
Operazione antidroga “Smoke Corner” a Ravenna, 14 arresti -
Italia
Italpress
Condividi

RAVENNA (ITALPRESS) - La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un'operazione di polizia giudiziaria, denominata "Smoke Corner", diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupefacente in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci. Nel corso dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha portato a 14 arresti, è stato anche effettuato un servizio ad "Alto Impatto" con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna.

- Foto: screenshot video polizia di Stato -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela