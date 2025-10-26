Operatore Ncc gelese minacciato e picchiato, due a giudizio

I fatti si verificarono, a inizio 2025, a Siracusa

Siracusa. Avrebbero minacciato di morte un operatore di trasporto Ncc gelese, fino a inseguirlo con la loro auto, per farsi pagare servizi che erano stati disdetti. Per i pm della procura di Siracusa, due imputati ne devono rispondere a giudizio. L'udienza predibattimentale, è fissata per maggio del prossimo anno. I fatti si verificarono, a inizio 2025, proprio nella città aretusea. L'operatore gelese, stando alle accuse, sarebbe stato anche colpito con un pugno e con diversi schiaffi al volto. E' probabile che decida di costituirsi parte civile, assistito dal legale Alessandro Famà. I due imputati, che operano nel settore Ncc proprio a Siracusa, sono rappresentati dall'avvocato Carlo Aloschi.