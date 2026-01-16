Operai Irmes, da mesi tutto fermo per le somme della cassa integrazione: "Pronti a sit-in davanti uffici Inps"

Le mensilità arretrate si susseguono e più volte dal sindacato sono stati inoltrati solleciti, rivolti pure ad Inps

Gela. C'è addirittura chi attende ancora i pagamenti risalenti a maggio dello scorso anno. I lavoratori, già in forza alla società Irmes che ha operato nell'indotto della bioraffineria, non riescono a percepire ciò che gli spetta per la cassa integrazione. Le mensilità arretrate si susseguono e più volte dal sindacato sono stati inoltrati solleciti, rivolti pure ad Inps. “E' stato tutto inutile – fanno sapere dalla Fiom-Cgil – questi lavoratori scontano gli effetti di un rimpallo costante tra Inps e azienda. Fatto sta, che attendono da mesi e da Inps, soprattutto, mancano risposte, seppur ci siano stati nostri solleciti scritti”. Gran parte degli operai ha trovato ricollocazione in altre aziende, a seguito della crisi che colpì Irmes. Pochi sono ancora alle dipendenze della società. Però, a tutti spettano le somme maturate per la cassa integrazione. “Se in questi giorni proseguirà il silenzio da Inps – aggiungono dalla Fiom – martedì terremo un sit-in davanti agli uffici”.