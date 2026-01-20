Ondata maltempo, attivato collegamento con la prefettura: condizioni peggiorano, "evitare spostamenti"

Seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali al termine dell’incontro

Gela. Alle 22:30 è stato attivato un collegamento con la prefettura di Caltanissetta e con il dipartimento regionale della protezione civile per un aggiornamento sullo stato dell’allerta meteo, alla presenza di tutti i sindaci della provincia di Caltanissetta. Seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali al termine dell’incontro. Nel frattempo, alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche registrato negli ultimi minuti, si raccomanda alla cittadinanza la massima collaborazione: rimanere in casa e uscire solo per casi strettamente eccezionali ed emergenziali; evitare di percorrere il lungomare Federico II di Svevia, via Venezia, via Sette Farine e via Butera. La sicurezza dei cittadini resta la priorità. Lo ha riferito il sindaco Terenziano Di Stefano.