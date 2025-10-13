Omicidio Palermo, mercoledì incontro tra Schifani, Lagalla e Piantedosi
Il ministro ha confermato la sua disponibilità a ricevere Schifani e il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, mercoledì mattina
13 ottobre 2025 13:26
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha contattato telefonicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per discutere la situazione della sicurezza a Palermo. Il ministro ha confermato la sua disponibilità a ricevere Schifani e il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, mercoledì mattina. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.
