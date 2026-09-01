Quotidiano di Gela

Omicidio al culmine di una lite nel Ragusano, un fermo

Indagini sono in corso.

A cura di Redazione Redazione
01 settembre 2026 20:30
Omicidio al culmine di una lite nel Ragusano, un fermo -
Sicilia
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RAGUSA (ITALPRESS) – Un giovane egiziano è stato ucciso al culmine di una lite in un centro per richiedenti asilo a Modica, in provincia di Ragusa. Fermato dai Carabinieri un connazionale della vittima. Ancora poco chiaro quanto avvenuto. Indagini sono in corso.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 01 settembre 2026

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