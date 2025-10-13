Omicidio Abaza, fissato riesame per Stan: è accusato di aver ucciso la donna

I pm della procura e i carabinieri ritengono che l'omicidio si sia concretizzato al culmine dell'ennesima aggressione a danno della donna, che conviveva con lui

Gela. E' accusato dell'omicidio della sessantaquattrenne Veronica Abaza, trovata ormai priva di vita all'interno di un'abitazione di via Amendola. Per il cittadino romeno Lucian Stan, da anni residente in città così come la vittima, la prossima settimana saranno i giudici del tribunale del riesame a pronunciarsi sul ricorso difensivo. L'udienza è stata fissata. L'indagato quarantenne è ristretto in carcere. I pm della procura e i carabinieri ritengono che l'omicidio si sia concretizzato al culmine dell'ennesima aggressione a danno della donna, che conviveva con lui. In base alla ricostruzione degli investigatori, Stan si sarebbe messo a cavalcioni sul corpo di Veronica Abaza, causando uno schiacciamento. Conclusioni che invece la difesa, con il legale Giulio Bennici, tende a escludere. Stan, sentito dal gip per l'interrogatorio di garanzia, ha ammesso di aver colpito la connazionale ma non per ucciderla. Pm e carabinieri hanno descritto un'aggressione violenta, al punto da causare ferite e fratture rivelatesi fatali. Inoltre, Stan, almeno in un primo momento, ha cercato di far passare il decesso come conseguenza di un incidente domestico, che per gli investigatori non è compatibile con le ferite riportate dalla donna.

In foto Veronica Abaza