Omicidio a Palermo, Schifani “La Sicilia reagisca alla violenza”

PALERMO (ITALPRESS) – “La notizia del tragico omicidio del giovane di stanotte a Palermo ci sconvolge profondamente. È inaccettabile che un ragazzo perda la vita in questo modo, vittima di una violenza assurda e ingiustificabile. A nome della Regione esprimo il più sincero cordoglio ai familiari e agli amici. Dobbiamo reagire come comunità: educando al rispetto, sostenendo le famiglie e i giovani, rafforzando la presenza delle istituzioni nei luoghi della socialità. Solo insieme possiamo fermare questa spirale di violenza e riaffermare il valore della vita e della convivenza civile”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’omicidio di un giovane in pieno centro a Palermo nella notte.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).