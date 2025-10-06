Omicidio a Formentera, il cinquantunenne fermato è di origini locali: accusato di aver ucciso la compagna

Il cinquantunenne è stato fermato a Formentera

Varese. E' stato fermato a Formentera, in Spagna, perché ritenuto responsabile dell'omicidio della compagna, la quarantacinquenne Luisa Asteggiano, trovata senza vita nella propria abitazione, sempre sull'isola iberica. Il cinquantunenne Ivan Sauna, verrà sentito davanti ai magistrati per fornire la sua versione dei fatti. Viveva a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La famiglia è di origine locale, poi trapiantata nel varesotto. Sauna aveva lasciato Busto Arsizio e la Lombardia ormai da anni, vivendo e lavorando in Spagna, tra Formentera e Ibiza, dove si occupava di turismo e di affitti di immobili. Sembra che tra lui e la compagna ci fossero rapporti molto tesi. Lei abitava insieme al figlio quindicenne, nato da una precedente relazione.