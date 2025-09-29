Oltre 800 confrati a Butera per il XII cammino diocesano

L’evento si è sviluppato come una straordinaria manifestazione di fede collettiva, capace di unire centinaia di persone sotto il segno della tradizione e della spiritualità.

Butera. Sono stati più di 800 i confrati provenienti dai 12 comuni della Diocesi di Piazza Armerina a partecipare al XII Cammino Diocesano delle Confraternite, uno degli appuntamenti religiosi del comprensorio più attesi dell’anno. I numeri confermano la portata dell’evento, che ha visto il prezioso borgo di Butera trasformarsi in un crocevia di fede, tradizione e identità comunitaria. La manifestazione, promossa dalla Diocesi di Piazza Armerina e dalla Confraternita del Glorioso Patriarca San Giuseppe retta da Pina lo Bartolo, è stata curata nei minimi dettagli dal presidente diocesano delle confraternite, Gaetano Di Venti.

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Giovanni Zuccalà e dal vicario foraneo don Filippo RIstagno, il corteo si è mosso in preghiera verso il santuario di San Rocco: le confraternite hanno sfilato in ordine alfabetico per le vie del centro storico, accompagnate dalla banda musicale. Ad aprire il corteo gli sbandieratori di Gela con i loro tamburi.

