Oltre 700 mila euro per randagismo, strade, scuole e verde: ok piano uso fondi per i Comuni in dissesto

La giunta ha varato il piano di utilizzo

Gela. Lo scorso anno, dalla Regione arrivò la conferma di uno stanziamento complessivo da 702 mila euro, destinato a Palazzo di Città. I fondi vennero autorizzati per i Comuni in dissesto, seguendo un'iniziativa istituzionale M5s, che consentì di aumentare il budget e la platea degli enti, compresi quelli con popolazione da 25 mila a 100 mila. Quelle somme ottenute dall'ente comunale, che ricevette la quota maggiore, saranno usate per gli interventi sul fronte randagismo, per la manutenzione delle strade e delle scuole di competenza comunale e per il verde pubblico. La giunta ha varato il piano di utilizzo. Questi stanziamenti possono essere destinati esclusivamente a servizi per la città e così il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno concentrato l'attenzione su alcuni punti di maggior rilievo, quanto alla necessità di fondi. Il dissesto, in questa fase, non permette di disporre di somme diverse da quelle che pervengono da finanziamenti, autorizzati da altri enti istituzionali, compresa la Regione.