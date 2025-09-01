Oltre 30 mila persone al concerto dei The Kolors

Ad aprire la serata due cantautrici gelesi, molto emozionate davanti alla loro città. L’evento, organizzato con cura, ha superato le aspettative di pubblico e artisti.

Gela. Un mare di gente, oltre 30 mila presenze, ha accolto ieri sera i The Kolors alla Rotonda est di Macchitella, trasformata per l’occasione in un’enorme arena a cielo aperto. L’attesissimo concerto della band partenopea ha superato ogni aspettativa, lasciando senza fiato non solo il pubblico, ma anche gli stessi protagonisti. La macchina organizzativa ha funzionato quasi alla perfezione: sicurezza, viabilità e servizi hanno retto l’urto di un afflusso di spettatori mai visto negli ultimi anni per un evento musicale in città. La Croce Rossa e la Protezione Civile, presenti con volontari e postazioni sanitarie, sono intervenute più volte per soccorrere chi ha accusato malori dovuti alla calca e al caldo, ma senza gravi conseguenze.

Prima di Stash e compagni, il palco ha ospitato due voci locali già molto apprezzate nella scena musicale gelese: due cantautrici che hanno aperto la serata con grande emozione, raccogliendo applausi calorosi dal pubblico di casa.

Per una di loro, Apnea, si è trattato della seconda volta accanto a un nome di rilievo della musica italiana: nell’agosto 2024 aveva infatti aperto a Catania il concerto di Emma Marrone.

Alle 22 circa l’ingresso in scena dei The Kolors: un boato ha accolto Stash e la sua band, che hanno dato il via a oltre un’ora di musica. Brani che hanno segnato la loro carriera e hit più recenti sono stati cantati a squarciagola da una folla che sembrava non avere fine.

Dal palco, Stash non ha nascosto la sorpresa e l’entusiasmo "Non vediamo la fine della gente, è impressionante" continuava a ripetere durante lo show.

A concerto concluso, il frontman ha voluto affidare ai social un ringraziamento speciale "Grazie Gela per l’amore e per la presenza incredibile. Non dimenticheremo questa serata".

La serata ha confermato il crescente richiamo degli eventi musicali a Gela, capaci di attrarre migliaia di spettatori e di riportare la città al centro della scena culturale regionale. Una festa che ha unito musica, emozioni e orgoglio locale, con le due giovani artiste gelesi protagoniste di una vetrina speciale davanti al loro pubblico.

"Ieri è stata una serata bellissima, uno spettacolo che è andato oltre qualsiasi più rosea aspettativa. Vogliamo complimentarci con il sindaco Di Stefano, con l'assessore Morselli, con il dirigente Guzzardi e tutto il settore, che ha lavorato in maniera incessante. Un grazie va al direttore artistico Barone. Ma il ringraziamento più grande va alla nostra città. Gela si è fatta trovare pronta e matura, ha risposto con una partecipazione strabiliante e non possiamo che essere grati. Gela ieri è stata spettacolare e merita il meglio", dice il capogruppo di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice, in rappresentanza del gruppo.