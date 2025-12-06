Oltre 200 spirometrie effettuate in metropolitana a Catania nella “Giornata della Prevenzione Respiratoria”

La Stazione Fontana della metropolitana di Catania si è trasformata oggi in un presidio sanitario temporaneo

CATANIA (ITALPRESS) – La Stazione Fontana della metropolitana di Catania si è trasformata oggi in un presidio sanitario temporaneo grazie a “SPIRO-METRO”, l’iniziativa promossa dall’ARNAS Garibaldi in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea (FCE) per offrire spirometrie gratuite e consulenze specialistiche ai cittadini.

L’evento, reso possibile dall’impegno del personale anche nel weekend, è stato coordinato dall’UOC di Malattie dell’Apparato Respiratorio del presidio Garibaldi-Nesima, diretta dal dottor Rosario Oliveri, con il supporto della pneumologa Giusy Biondi e dell’equipe sanitaria.

“Un’iniziativa come questa – ha detto il direttore generale dell’ARNAS Garibaldi, Giuseppe Giammanco – resa possibile grazie alla disponibilità dei nostri colleghi anche in un giorno come il sabato, ci consente di incontrare un’utenza più libera e più disposta a partecipare. Dedicare una giornata alla gente, alla prevenzione, è un gesto concreto che contribuisce a migliorare la risposta del nostro sistema sanitario regionale”.

“La diagnosi funzionale precoce delle patologie polmonari – ha dichiarato il dottor Oliveri – rappresenta il primo passo nell’approccio terapeutico a malattie ingravescenti e invalidanti. Da più di un anno, l’accesso al Presidio Garibaldi-Nesima, collegato alla Stazione Fontana, migliora e favorisce il percorso di diagnosi e cura dei pazienti. Questa collaborazione rafforza il legame tra istituzioni e comunità, promuovendo un’assistenza sanitaria di eccellenza”.

Nel corso della giornata, cittadini di tutte le età hanno effettuato controlli e posto domande agli specialisti, in un clima di dialogo e sensibilizzazione sulla salute respiratoria.

“Sono felice di questa iniziativa che mette insieme il Garibaldi e la Metropolitana – ha aggiunto Alfio Saggio, presidente dell’Ordine dei Medici di Catania – La parola d’ordine oggi è una sola: prevenzione. Speriamo che da questa giornata, che si prospetta feconda, parta un messaggio positivo, perché la prevenzione è l’unica via per ridurre il numero dei pazienti e garantire una reale sostenibilità del sistema sanitario”.

Oltre duecento le spirometrie effettuate.

– Foto ARNAS Garibaldi –

(ITALPRESS).