Ok mozione FI su sicurezza, passano anche quelle di Cafa'

Le mozioni trattate in consiglio comunale

Gela. Il tema della sicurezza, ancora una volta, è stato portato in aula consiliare dall'opposizione di centrodestra. Ieri sera, è stata approvata la mozione di Forza Italia, esposta dal vicepresidente del civico consesso Antonino Biundo. Tra le altre proposte, non solo il rafforzamento del numero di forze dell'ordine in città ma anche l'istituzione di una delega assessoriale alla legalità. Il dibattito che ne è scaturito è finito addirittura a tracciare gli aspetti salienti delle politiche in materia di sicurezza, attuate dal governo nazionale. Civici e progressisti si sono chiaramente schierati per respingere una certa narrazione che vuole la città preda della criminalità e a maggior ragione il messaggio è stato rivolto a un governo nazionale, quello dei partiti di opposizione alla giunta Di Stefano, che poco fa, così è stato riferito, per rafforzare le risorse per il comparto sicurezza. Stoccata respinta dal centrodestra e dal forzista Biundo, che ha soprattutto voluto precisare che la mozione, proposta in piena sintonia con il segretario azzurro Vincenzo Cirignotta, non era volta a valutare meriti o demeriti del governo nazionale. Alla fine, ha comunque ottenuto un sì quasi del tutto unanime. Ok, inoltre, alle mozoni proposte dal consigliere di "PeR" Paolo Cafa', dal supporto comunale al dibattito pubblico sulla fibromialgia alla necessità di interventi di pulizia e manutenzione nel giardino pubblico, a ridosso del museo dei relitti greci e di quello regionale, e fino al ripristino del basolato in un tratto di via Marconi, in centro storico.