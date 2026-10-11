Odenthal risponde a Rabiot, al Mapei Stadium Sassuolo-Milan 1-1

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Non va oltre l'1-1 il Milan di Ruben Amorim che pareggia in casa del Sassuolo e manca l'aggancio alla Roma al terzo posto. Al momentaneo vantaggio rossonero siglato da Rabi...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Non va oltre l'1-1 il Milan di Ruben Amorim che pareggia in casa del Sassuolo e manca l'aggancio alla Roma al terzo posto. Al momentaneo vantaggio rossonero siglato da Rabiot ha risposto Odenthal.

Inizio di gara equilibrato, con il Milan costretto al cambio al 19' per l'infortunio muscolare occorso a Gabbia, sostituito da De Winter. Situazione che si ripeterà in maniera speculare, al 26', sponda Sassuolo, con Leysen che esce zoppicando in seguito a un contrasto con Pulisic e viene rilevato da Odenthal. Ritmo spezzettato e Milan che ci prova da palla inattiva, con Rabiot che stacca di testa nell'aria piccola spedendo il pallone alto. Cresce la squadra di Amorim che, nel finale di primo tempo, si crea una doppia occasione con Gonzalo Ramos: prima un tiro dalla destra e poi un colpo di testa sotto porta, attento Muric in entrambe le circostanze. Nel recupero è ancora pericoloso il Milan, con il colpo di testa di Pavlovic parato ancora da Muric. Si va all'intervallo e al rientro in campo Amorim inserisce Modric al posto di Estupinian per aumentare le geometrie in mezzo al campo.

Al quarto d'ora della ripresa è invece Aquilani a operare due sostituzioni, con gli ingressi di Thorstvedt e Bowie. Al 63' è il Milan a sbloccare il risultato, con Rabiot che riceve palla sul filo del fuorigioco e defilato sulla sinistra lascia partire la conclusione mancina che sorprende Muric sul primo palo. Risponde subito il Sassuolo, proprio con Bowie pescato in profondità e rapido nella conclusione che Maignan para in tuffo. Occasione fallita per i neroverdi, che però al 68' troveranno il pari: corner battuto da Berardi e pallone che Odenthal trova nella mischia e riesce a deviare in rete. Diversi i cambi per entrambi gli allenatori in un finale a basso ritmo, ma nel quale il Sassuolo completerebbe la rimonta grazie alla rete di Thorstvedt, ma l'arbitro annulla per un fallo precedente di Bowie. Fourneau concede quattro minuti di recupero che non regalano ulteriori emozioni, mandando ai titoli di coda la gara del Mapei Stadium.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).