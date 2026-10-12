Furto in un cantiere, riqualificata la contestazione: quattro a giudizio

Il furto risale allo scorso anno

Gela. Sono tre gli imputati accusati di un furto in un cantiere di via Butera, denunciato un anno fa. Sarebbero entrati nell'area al cui interno erano in corso lavori per un'attività commerciale. Si sarebbero impossessati soprattutto di mattonelle, usate durante i lavori e da installare. Sarebbero state rivendute. Il giudice ha accolto l'eccezione difensiva, avanzata dal legale Maria Cascino, riqualificando la contestazione da furto aggravato a furto semplice. Il procedimento è attualmente in fase predibattimentale. E' stato concesso un termine alle difese pure per valutare eventuali riti alternativi. Un quarto imputato è accusato di ricettazione per aver acquistato le piastrelle rubate nel cantiere. Ha già avanzato richiesta di messa alla prova. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Salvo Macrì, Francesco Enia e Dionisio Nastasi.