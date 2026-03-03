Obesità, emergenza globale: nuove cure e focus su salute adolescenti e donne

ROMA (ITALPRESS) - In occasione della Giornata Mondiale contro l'Obesità, l'attenzione si concentra su una patologia cronica, progressiva e recidivante che rappresenta oggi una delle principali sfide...

ROMA (ITALPRESS) - In occasione della Giornata Mondiale contro l'Obesità, l'attenzione si concentra su una patologia cronica, progressiva e recidivante che rappresenta oggi una delle principali sfide di sanità pubblica.

L'obesità non è una semplice questione estetica nè il risultato di scelte individuali scorrette, ma una malattia complessa che richiede diagnosi, presa in carico e terapie appropriate.

Secondo i dati più recenti, l'eccesso ponderale interessa una quota rilevante della popolazione, a partire dall'età pediatrica: in Italia quasi il 30% dei bambini presenta sovrappeso o obesità. Un dato che colloca il nostro Paese tra quelli con la più alta prevalenza in Europa.

Per rispondere a questa emergenza, l'Associazione Medici Endocrinologi promuove la prima linea guida italiana per la gestione dell'obesità resistente negli adolescenti tra i 12 e i 18 anni, con l'obiettivo di garantire percorsi omogenei e basati sulle evidenze scientifiche.

Parallelamente, la ricerca ha reso disponibili farmaci innovativi in grado di determinare riduzioni di peso fino al 15-20%, con benefici significativi anche sulle patologie correlate come diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Il 2025 ha segnato inoltre una svolta storica: con la Legge n. 149 del 3 ottobre, l'obesità è stata riconosciuta in Italia come malattia cronica, con l'inserimento progressivo delle prestazioni nei LEA e l'istituzione di un Osservatorio nazionale.

Particolare attenzione merita la salute della donna. In età fertile, sovrappeso e obesità aumentano il rischio di complicanze in gravidanza, tra cui preeclampsia, diabete gestazionale, aborto spontaneo e parto prematuro.

Le donne obese presentano inoltre un rischio maggiore di complicanze gravi come sepsi, tromboembolia polmonare ed emorragia post-partum.

L'impatto si estende anche alle generazioni future: gli effetti epigenetici possono aumentare nei figli la probabilità di sviluppare obesità, diabete e malattie cardiovascolari in età adulta.

Dall'infanzia alla menopausa, l'obesità incide sulla fertilità e aumenta il rischio oncologico, in particolare per il carcinoma dell'endometrio.

La Giornata Mondiale contro l'Obesità diventa così un'occasione per ribadire che prevenzione, percorsi multidisciplinari e accesso equo alle cure sono strumenti fondamentali per tutelare la salute individuale e collettiva, superando stigma e semplificazioni.

- foto ufficio stampa Associazione Medici Endocrinologi-

(ITALPRESS).