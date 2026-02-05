Nuovo rinforzo per il Gela: sull’out di destra arriva il classe ‘05 Camolese

Il terzino approda alla corte di Toti Vittoria per portare dinamismo e qualità all’organico di Misiti in vista degli ultimi mesi di campionato, decisivi per raggiungere l’obiettivo finale.

Gela. È ufficiale l’approdo in biancazzurro di Nicola Camolese, terzino destro classe 2005. Cresciuto calcisticamente nei vivai di Liventina e Venezia, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Novara, con cui ha anche esordito in Coppa Italia. Il laterale destro offre dinamismo e corsa al servizio della squadra, oltre ad energia e qualità.

Camolese giunge a Gela come sostituto di Argentati, che sta disputando una stagione più che positiva alla seconda annata in biancazzurro. Con l’arrivo di Misiti, il nisseno ha trovato maggiore spazio in campo rispetto a quando siedeva sulla panchina biancazzurra Cacciola, ma dal pesante infortunio rimediato da Martinenko contro la Gelbison, il tecnico non ha mai avuto un vice Argentati in panchina, se non il giovanissimo Berto. L’inizio dell’ultima fase del campionato equivale anche ai primi sintomi di stanchezza e alle prime squalifiche per somma di ammonizioni, e per salvaguardarsi il Gela ha ingaggiato un buon terzino destro che possa far rifiatare il classe 2006 e sostituirlo in caso di assenza.

Domenica, al “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto, potrebbe arrivare la prima convocazione per l’ex Novara in occasione della sfida contro la capolista Nuova Igea Virtus, a 42 punti in classifica. Rimangono da valutare, invece, le condizioni di Franco Sbuttoni dopo il fastidio accusato contro la Sancataldese. Rientrerà regolarmente tra i convocati Sebastiano Aperi, che ha regolarmente scontato il turno di squalifica. Out tra le fila giallorosse, invece, Giorgio Cicirello, che ad Enna ha rimediato la quinta ammonizione del suo campionato e non scenderà in campo contro il Gela.