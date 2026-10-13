Nuovo ospedale e ampliamento Timpazzo, opere ancora nell'elenco Fsc appena aggiornato

Il governo regionale, la scorsa settimana, ha rilasciato un provvedimento di aggiornamento degli allegati che contengono la lunga lista di progetti coperti con fondi Fsc, che riguardano l'intera isola

Gela. Sono le due opere “manifesto” che il governo regionale, ormai dal 2024, quando venne sottoscritto l'accordo per la coesione con il premier Giorgia Meloni, ha, con alterne fortune, costantemente confermato per il territorio locale. Ancora una volta, infatti, pure nel recente aggiornamento varato dalla giunta Schifani, fra i progetti finanziati con il programma Fsc vengono elencati il nuovo ospedale, per un totale di 130 milioni, e l'ampliamento della discarica Timpazzo, con una nuova vasca, per un totale di 11.827.900 euro. Il governo regionale, la scorsa settimana, ha rilasciato un provvedimento di aggiornamento degli allegati che contengono la lunga lista di progetti coperti con fondi Fsc, che riguardano l'intera isola. Fra questi, l'ospedale di Ponte Olivo e l'ampliamento di Timpazzo. Per mesi, la vicenda del nuovo ospedale, i cui fondi, a un certo punto, sono sembrati più che in bilico, ha tenuto banco diventando fonte iniziale di una vertenza sanità che man mano ha fatto emergere tante incongruenze nella programmazione regionale. Il governo Schifani, per il tramite dell'assessore alla salute Marcello Caruso, ha cercato di allontanare le nubi del definanziamento per il nuovo ospedale e al presidio organizzato dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla sua maggioranza ha risposto varando un piano da sedici milioni di euro per la progettazione del nuovo nosocomio. Qualora dovesse mai vedere la luce, non potrà essere un Dea di II livello, strutturato come comprensoriale. In sostanza, si prospetta come una struttura analoga, quanto a numero di posti letto, all'attuale “Vittorio Emanuele”. Ragione per la quale, l'amministrazione comunale ha più volte sostenuto che i sedici milioni previsti per la progettazione vengano invece trasferiti sul potenziamento dell'ospedale di Caposoprano.