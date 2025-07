Nuovo medico per la Breast Unit, Buona Idea: "Sia solo l'inizio"

Lo fanno sapere i consiglieri comunali di "Una Buona Idea"

Gela. Un nuovo medico per la Breast Unit va a rafforzare una struttura di eccellenza nonostante l'ombra pesante dei tagli che incombe sul nosocomio "Vittorio Emanuele". "Apprendiamo con grande soddisfazione della firma del contratto a tempo indeterminato da parte del dottor Salvatore Petitto, che da oggi entra a pieno titolo nell’équipe della Breast Unit del Vittorio Emanuele. Il reparto è diretto in maniera eccellente dal dottor Di Martino e rappresenta una realtà riconosciuta a livello regionale nel panorama dell’oncologia senologica. Ci riteniamo soddisfatti e ringraziamo il dottor Petitto per aver sposato la causa del nostro nosocomio e auspichiamo che questo possa essere l'inizio di una lunga serie. Il nostro ospedale ha bisogno di medici e siamo sicuri che quando si adottano le giuste misure e vengono garantite le giuste tutele si possono raggiungere importanti obiettivi", fanno sapere i consiglieri comunali di "Una Buona Idea".