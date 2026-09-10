Nuovo manto erboso e tribuna riaperta, il Presti pronto per Gela-CastrumFavara
Corsa contro il tempo per posare il nuovo manto erboso, arrivato ieri sera e che andrà a sostituire l'attuale prato. Riaprirà la tribuna con una capienza limitata a 1250 posti.
Gela. Si lavora su due fronti al Gela Calcio. Da un lato c’è l’aspetto agonistico, con la squadra chiamata a conquistare la prima vittoria stagionale con il CastrumFavara. Si gioca al Presti alle ore 17,00. Il tecnico Fabio Comandatore deve sciogliere il nodo infortuni. Quello di Enzo Camilleri appare rimediabile mentre per l’attaccante Sebastiano Aperi i tempi di recupero sembrano lunghi.
Lavori in corso allo stadio Presti, che è un cantiere a tutti gli effetti.
Ieri c’è stato un primo sopralluogo della Commissione provinciale pubblici spettacoli. La paratia in tribuna consentirà l’accesso alla stessa con una capienza limitata a 1250posti, cui si aggiungeranno quelli della curva Boscaglia e della gradinata, che per le prossime gare interne sarà riservata solo ai tifosi di casa.
Da oggi iniziano anche i lavori di posa del nuovo manto erboso, fornito da una società specializzata di Modica. Un intervento radicale voluto dall’amministrazione comunale, teso ad evitare che il continuo utilizzo ed il maltempo nel corso della stagione possano rovinarlo. Rispetto al passato si punterà ad una erba artificiale al 100%. Scompare dunque l’investimento del 2010, quando venne realizzato un misto sintetico-naturale. Buone notizie per i calciatori, che si sono allenati su un fondo molto duro ed a rischio infortuni.
Per la tettoia ci sono passi in avanti. La settimana prossima i primi sostegni dovrebbero essere montati. Di sicuro c’è che entro il 15 ottobre la struttura dovrà essere consegnata e compleata, visto che il Ministero non concederà più nessuna proroga.
Discorso a parte per la palestra, che non rientra nel Pnrr ma i cui lavori proseguono.
Oggi e domani la squadra si allenerà a Niscemi vista appunto l’indisponibilità del Presti. I 730 abbonati si accomoderanno presso la tribuna per ora scoperta. La squadra proverà a cancellare quel -1 in classifica conquistando i primi tre punti. Il campionato di serie D prevede un turno infrasettimanale mercoledì 16 settembre, con il Gela di scena al De Simone contro il Siracusa dell’ex Cacciola. Poi di nuovo in casa contro l’Enna. Un trittico di gara in sette giorni che consentirà a Comandatore di verificare i progressi sia atletici che tattici della sua squadra.