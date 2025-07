Nuovo impianto sportivo polivalente a Macchitella, approvato il progetto esecutivo

E' uno dei punti, insieme allo stadio, sui quali ha voluto insistere l'assessore allo sport Peppe Di Cristina

Gela. Si tratta di un programma di finanziamento, attraverso fondi Pnrr, analogo a quello, recuperato in extremis dall'amministrazione comunale, per gli interventi nello stadio “Presti”. A Palazzo di Città, il settore lavori pubblici ha approvato il progetto esecutivo del nuovo impianto sportivo polivalente, da realizzare a Macchitella. I fondi sono già stanziati, per circa un milione e mezzo di euro. Dopo la riqualificazione del “Presti”, che dovrebbe prendere il via, gradualmente, neii prossimi mesi, arriva la chiusura dell'iter per l'impianto polivalente. E' uno dei punti, insieme allo stadio, sui quali ha voluto insistere l'assessore allo sport Peppe Di Cristina. L'attività è andata avanti, anche attraverso l'assessorato ai lavori pubblici, retto da Luigi Di Dio. Il dirigente Antonino Collura e il rup Orazio Marino hanno finalizzato l'attività tecnica, ora varata attraverso la formalizzazione del progetto esecutivo. A questo punto, il prossimo passo sarà la gara per l'affidamento dei lavori. Nella zona a ridosso di Macchitella, invece, si attende il via libera definitivo per la pista di atletica, in programma in un'area di proprietà della Provincia.