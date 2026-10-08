Nuovo danneggiamento alla Croce rossa, Cisl e "Controcorrente" condannano l'accaduto

La ferma condanna di Cisl e "Controcorrente"

Gela. L'ennesimo danneggiamento subito dalla Croce rossa locale, con un'auto per le attività dei volontari vandalizzata, trova la ferma condanna della Cisl. "La Cisl esprime la propria ferma condanna e la più totale solidarietà nei confronti della Croce Rossa di Gela, colpita da un ennesimo e vile atto vandalico che ferisce profondamente l'intera comunità e chi ogni giorno opera con dedizione al servizio degli ultimi e del territorio. Colpire un presidio di umanità, volontariato e soccorso significa colpire il cuore stesso della nostra cittadinanza. Nel ribadire la vicinanza a tutti i volontari e agli operatori della Croce Rossa, l'organizzazione sindacale auspica che le forze dell'ordine facciano presto luce sull'accaduto e che le istituzioni rafforzino la protezione di luoghi fondamentali per la coesione sociale e la sicurezza di Gela", dicono in una nota il segretario generale Cisl Carmela Petralia e il referente locale della Cisl Gela Vincenzo Intanto. Anche il gruppo locale di "Controcorrente" esprime il sostegno alla Croce rossa. "Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Gela per il grave atto vandalico che ha danneggiato un’autovettura messa a disposizione dal Comitato regionale e utilizzata per le attività di servizio. Vetri infranti e parti del mezzo asportate non sono soltanto un danno materiale: rappresentano un ostacolo alle attività di una realtà che ogni giorno opera al servizio della comunità, dei cittadini e di chi ha bisogno. Preoccupa inoltre che si tratti di un episodio che segue, a distanza di pochi mesi, altri atti vandalici ai danni della sede cittadina della Croce Rossa. Ci auguriamo che le autorità possano fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili. A chi opera quotidianamente nella Croce Rossa, mettendo tempo, energie e professionalità al servizio degli altri, va tutta la nostra vicinanza. Chi si mette al servizio della comunità non deve sentirsi solo", spiegano in una nota il dirigente regionale Miguel Donegani e il gruppo del partito.