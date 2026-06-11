Nuovo attentato incendiario contro la Sicily by Car, a fuoco 11 vetture nel deposito a Palermo. Dragotto “Non sappiamo cosa vogliono”

Le vetture coinvolte sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento

A cura di Redazione 11 giugno 2026 07:43

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PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo attentato incendiario nei confronti della Sicily by Car a Palermo. Alle 2.30 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via San Lorenzo per l’incendio di alcune vetture all’interno del parcheggio all’aperto dell’autonoleggio. Undici le vetture coinvolte, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. “Non ho nulla da dire, se non che sono dei delinquenti”. Così Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, commenta all’Agenzia Italpress, l’ennesimo attentato incendiario “Non sappiamo cosa vogliono, se lo sapessi l’avrei detto le volte scorse”. – foto ufficio stampa Vigili del Fuoco – (ITALPRESS).